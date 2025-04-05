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٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٢١ م

بهذا الفيديو..الرئيس الأمريكي يبرر عدوانه على الشعب اليمني!

بهذا الفيديو..الرئيس الأمريكي يبرر عدوانه على الشعب اليمني!

نشر الرئيس الاميركي دونالد ترامب فيديو زعم فيه استهداف "مسلحين يمنيين" كانوا يخططون لشن هجوم، بينما المشاهد بالفيديو تظهر العشرات من الشعب اليمني في تجمع لزيارة عيدية او وقفة تضامنية مع غزة.

أفادت وكالة مهر للأنباء مع اندلاع العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة منذ اكثر من 18 عشر شهرا، خرج اليمنييون كل اسبوع في ساحات مختلف المدن تضامنا مع أهالي غزة وتنديدا بالمجازر الصهيونية ضد هذا الشعب الاعزل.

والمشاهد هذه التي جائت في الفيديو الذي نشره ترامب على صفحته تعود الى احدى الوفقات التضامنية الشعبية مع غزة في المناطق الجبلية والساحلية المؤازرة للجيش والقوات المسلحة اليمنية في معركتها ضد امريكا وكيان الاحتلال و التي طالتها العدوان الامريكي.

وخلص إلى القول: نحن اتخذنا قراراتنا، ونعرف بأننا نقاتل أكبر قوة في العالم، ولكن نعتقد جازمين بأن قوة الله سبحانه وتعالى هي أكبر من أي قوة في هذه الأرض، لذلك ما قاله الأميركيين اليوم من خسائرهم بمئات الملايين من الدولارات هي قليلة.

رمز الخبر 1956244

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