الخارجية الايرانية تقيم مراسم الاحتفال بعيد النوروز بحضور السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر الحفل مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين في البلاد، بينهم وزير النفط ووزيرة الطرق وبناء المدن، ووزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا ورئيس منظمة الطاقة الذرية، فضلاً عن مجموعة من النواب والمديرين في وزارة الخارجية، وهنا دراغو ستامبوك سفير جمهورية كرواتيا في طهران، بصفته شيخ السفراء حلول الربيع وعيد النوروز ودعا الجميع إلى الاهتمام برسالة النوروز وهي التضامن الإنساني والسلام والتعايش السلمي.

ثم ألقى وزير الخارجية كلمة هنأ فيها بحلول العام الجديد وعيد الفطر، واستعرض تطورات عام 2024 باعتباره عاماً مليئاً بالأحداث والتحديات بالنسبة لإيران والمنطقة، وأكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواصلة سياساتها المبدئية والمسؤولة في عام 2025.

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