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٢٠‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:١٣ ص

لافروف یهنئ عراقجي بمناسبة حلول عيد النوروز

لافروف یهنئ عراقجي بمناسبة حلول عيد النوروز

هنأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الإيراني عباس عراقجي بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعث برقية لنظيره الإيراني عباس عراقجي، مهنئا إيران حكومة وشعبا بمناسبة حلول عيد النوروز ورأس السنة الفارسية الجديدة وأعرب عن أطيب تمنياته لهذا البلد في العام الجديد.

/انتهى/

رمز الخبر 1955724
شیرین سماره

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