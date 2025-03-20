لافروف یهنئ عراقجي بمناسبة حلول عيد النوروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعث برقية لنظيره الإيراني عباس عراقجي، مهنئا إيران حكومة وشعبا بمناسبة حلول عيد النوروز ورأس السنة الفارسية الجديدة وأعرب عن أطيب تمنياته لهذا البلد في العام الجديد.

/انتهى/