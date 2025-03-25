عراقجي: ايران تحث أرمينيا واذربيجان على التوقع السريع لاتفاقية السلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى عراقجي بنظيره الأرميني آرارات ميرزويان في مقر وزارة الخارجية الأرمينية، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأشار عراقجي إلى العلاقات الممتازة والمثمرة بين إيران وأرمينيا منذ استقلال الأخيرة، ووصف الحدود بين البلدين بأنها حدود صداقة وسلام.

كما أكد على عمق الروابط الثقافية والحضارية والتاريخية بين الشعبين، معربا عن عزم إيران الاستفادة من هذه الأسس لتعزيز العلاقات الثنائية.

واستذكر الوزير عراقجي الأهمية الاستراتيجية للسلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، مؤكدا موقف بلاده المبدئي الداعي إلى احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، ورفض التغييرات الجيوسياسية، مع التشديد على حل النزاعات عبر الدبلوماسية.

وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم توقيع اتفاقية السلام بين أرمينيا وأذربيجان، وتحث البلدين على الإسراع في التوقيع على هذه الوثيقة المهمة."

من جانبه، هنأ وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان إيران بعيد النوروز ورأس السنة، ووصف العلاقات الودية بين البلدين بأنها ذات قيمة كبيرة لأرمينيا، مؤكدا حرص قيادة بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وتعزيز التنسيق على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أشاد بالمواقف المبدئية لإيران تجاه تطورات منطقة جنوب القوقاز، معربا عن شكره لدعمها لسيادة أرمينيا وسلامتها الإقليمية.

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لمتانة العلاقات الثنائية، واستعرضا آخر التطورات في المجال الاقتصادي، بما في ذلك التجارة والنقل والطاقة والسياحة، ومشاركة الشركات الإيرانية في المشاريع الإنشائية، خاصة في مجال النقل والبنية التحتية، وكذلك التعاون ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإكمال المشاريع المشتركة بين البلدين.

وأكد الجانبان عزمهما المشترك على استكشاف الفرص العديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في جميع المجالات.