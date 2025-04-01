رئيس اللجنة الاقتصادية الأوراسية يؤكد على توسيع العلاقات مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في رسالة تهنئة موجهة للرئيس الايراني بمناسبة يوم الجمهورية الاسلامية، كتب رئيس اللجنة الاقتصادية الأوراسية "باكیت جان ساغينتايف" :أنا متأكد من أن التعاون الثنائي المفيد بين الدول الأوراسية وإيران سوف يتعمق لصالح شعوب هذه البلدان.

واضاف ساغينتايف في رسالته هذه: نيابة عن الاتحاد الأوراسي، أعرب عن التمنيات بالرخاء والازدهار الاقتصادي لإيران.

ومضى يقول، اذ تحتفل إيران اليوم بيوم الجمهورية الإسلامية، نتقدم بالتهاني للرئيس مسعود بزشكيان وكل الشعب الإيراني بهذا اليوم الوطني.

والجدير بالذكر ان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) هو اتحاد اقتصادي حكومي دولي يتكون من بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا. الأعضاء المراقبون في هذا الاتحاد هم أوزبكستان ومولدوفا وكوبا. تم وضع حجر الأساس لهذا الاتحاد منذ حوالي 10 سنوات، في عام 2014.

وفي وقت سابق من عام 2023، وقع هذا الاتحاد اتفاقية التجارة الحرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومع تنفيذ هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفان بإلغاء التعريفات الجمركية بشكل كامل على 87 بالمائة من البضائع في تجارتهما.

وبحسب إعلان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فإن تنفيذ هذه الاتفاقية سيتم بعد شهرين من آخر موافقة نهائية في مجالس الأطراف، أي اعتبارا من 15ايار/ مايو 2025.

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