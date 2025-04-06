السفارة الإيرانية في المجر: نتنياهو يجب أن يكون خلف القضبان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفارة الإيرانية في المجر، في أعقاب التصريحات المعادية لإيران التي أدلى بها رئيس وزرار الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال زيارته للمجر، ذكرت في رسالة: "نتنياهو، مجرم الحرب الشهير عالميًا وقاتل الأطفال المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه أفظع الجرائم المثيرة للقلق الدولي والذي يقود كيانًا استعماريًا عنصريًا يسعى إلى "الإبادة الاستعمارية" للسكان الأصليين في فلسطين، وصف إيران بأنها تهديد للسلام! يا له من عرض سخيف"!

وقالت السفارة الإيرانية في بودابست: "يجب أن يكون نتنياهو وحاشيته خلف القضبان؛ لقد ارتكبوا كل الجرائم التي يمكن لأي مريض نفسي سادي أن يتخيلها".

وقالت السفارة الإيرانية في المجر: "إنه والعصابة الإجرامية التي يمثلها يشكلون خطرا حقيقيا ليس فقط على السلام العالمي، بل وخاصة على الإنسانية والقيم الإنسانية المشتركة".

يذكر انه في الرابع من أبريل/نيسان، وخلال زيارته إلى المجر، أدلى نتنياهو بتصريحات ضد إيران، قائلاً: "الحضارة الغربية والحضارة اليهودية المسيحية تتعرضان للهجوم من قبل عدو قوي، وهذا العدو هو الإسلام المتطرف بقيادة إيران".

وكان نتنياهو قد زعم أنه يحمي أوروبا مما أسماه تهديد "المحور الإيراني".

وتأتي زيارة نتنياهو إلى المجر في الوقت الذي صدرت فيه مذكرة اعتقال بحقه ويوآف غالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر/كانون الأول 2024 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في غزة، وهما مطلوبان.

ورفضت المجر، التي كانت عضواً في المحكمة المطلوب منها اعتقال نتنياهو، الوفاء بالتزاماتها بموجب عضويتها في المنظمة، وأعلنت في اليوم الأول من زيارة نتنياهو إلى بودابست أنها ستنسحب من المحكمة.

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