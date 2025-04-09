هروب 1700 مليونير من الأراضي المحتلة: كارثة اقتصادية لتل أبيب

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلت قناة 13 التلفزيونية التابعة للكيان الصهيوني عن خبراء في الشؤون الاقتصادية أن أكثر من 1700 مليونير صهيوني قد غادروا الأراضي المحتلة خلال العام الماضي.

كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية بأن أكثر من 8300 شخص من نشطاء قطاع التقنية العالية (هاي تك) قد غادروا الأراضي المحتلة منذ بداية الحرب في غزة وحتى يوليو 2024. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الرقم يمثل حوالي 2% من إجمالي نشطاء قطاع التقنية العالية في الأراضي المحتلة، وهو ما يعد "مقلقًا للغاية" ويعكس الظروف السيئة لنشاط هذا القطاع في عام 2025.

كما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية سابقًا أن البورصة في تل أبيب فقدت حوالي 40 مليار شيكل (حوالي 11 مليار دولار أمريكي) بسبب تطبيق التعريفات الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث انخفضت المؤشرات الرائدة في إسرائيل بنحو 4%.

وأفاد موقع صحيفة "كالكا ليست" الاقتصادية أن انهيار قيمة الشيكل مستمر نتيجة السياسات التعريفية لترامب.

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