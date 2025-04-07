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٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:١٦ ص

رحلة نتنياهو إلى أمريكا تأخذ مسار أطول بسبب مخاوف من الاعتقال

رحلة نتنياهو إلى أمريكا تأخذ مسار أطول بسبب مخاوف من الاعتقال

اضطرت الطائرة التي تقلّ رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، إلى اتخاذ مسار أطول في رحلتها نحو الولايات المتحدة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، ذكرت صحيفة "هآرتص" العبرية أن الطائرة التي تقل نتنياهو قد اضطرت للسير في مسار مطوّل من بودابست إلى واشنطن، وذلك لتفادي المرور عبر دول قد تقوم بتنفيذ أوامر اعتقال دولية بحقه.

وأضافت "هآرتص" أن تل أبيب تتوقع أن تقوم كل من إيرلندا وآيسلندا وهولندا بتنفيذ أوامر الاعتقال الدولية بحق نتنياهو في حال هبطت طائرته بشكل اضطراري في أي من هذه الدول.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصدر في البيت الأبيض أن نتنياهو سيقوم بزيارة إلى واشنطن يوم الاثنين المقبل. وأشار المصدر إلى أن هذه الزيارة جاءت بعد اتصال هاتفي بين نتنياهو والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول فرض تعريفات جديدة من واشنطن على تل أبيب، حيث دعا ترامب نتنياهو إلى هذه الزيارة.

/انتهى/

رمز الخبر 1956317
یاسر المصری

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