اختيار مصوّر إيراني ضمن أفضل 10 مصوّرين في العالم

أفادت وكالة مهر للأنباء، شارك خوشرو في مسابقة "جوائز 35" لعام 2024، حيث قدم ثلاثة أعمال جديدة، ليحقق هذا الإنجاز المتميز بين أكثر من 10,000 مصور من 131 دولة، وبتنافس مع أكثر من 42,000 صورة. وقد بدأت أول صورة من مجموعة أفضل 350 صورة في العالم بأحد أعماله.

يمتلك خوشرو خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجال التصوير الفوتوغرافي، حيث بدأ مسيرته الفنية خلال فترة الثورة الاسلامية الإيرانية، بالتعاون مع كل من "كاوه غلستان" و"عباس عطار". وقد تلقى تدريبات في مجالات التصميم والرسم على يد أساتذة بارزين مثل "فرامرز بیلارام"، و"غلامحسین نامی"، و"هانیبال الخاص"، و"مُرتضی کاتوزیان".

ومع انشغاله في الأمور التنفيذية، ابتعد تدريجيًا عن الرسم واقترب أكثر من عالم التصوير، لينضم إلى هذا المجال مع بداية العصر الرقمي. في عام 2004، قرر خوشرو الخروج من مشاغله التنفيذية، وكرّس عشرين عامًا من حياته للتدريب والتطوير الذاتي، سواء في الداخل أو الخارج.

من خلال دمج معرفته بالرسم مع فن التصوير، وتسلّحه بتقنيات التحرير المتنوعة تحت إشراف أساتذة عالميين، أبدع خوشرو في مجالات التصوير الفوتوغرافي للفن الجميل، والمينيماليزم، والعمارة، و تصوير الشارع. ومن المتوقع أن تُعرض أعماله في مجال "الفن الجميل" قريبًا، مع آمال في الكشف عن أحدث أعماله التناظرية التي تتناول الثورة وفتح خرمشهر.

سبق أن حقق خوشرو نجاحات ملحوظة في مسابقات مثل "صورة العام"، و"aap"، ومسابقة "آوانغارد 2024".

/انتهى/