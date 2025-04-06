وزير التراث الثقافي: لا يمكن تحقيق التنمية السياحية دون إلغاء التأشيرات وتوسيع الرحلات الجوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الوزير صالحي أميري أشار في لقاء مع السفير الكازاخستاني فنتالاب أونالباييف إلى الخلفية التاريخية والثراء الثقافي لكازاخستان، وأكد على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في سياق الدبلوماسية الثقافية، ودعا إلى صياغة مذكرات تفاهم استراتيجية لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

واعتبر التعريف بالقدرات والمعالم السياحية في إيران وكازاخستان عاملاً مؤثراً في رفع مستوى التفاعلات بين الشعوب، وطرح اقتراحات من بينها تطوير حزم استثمارية مستهدفة لبناء فنادق 5 نجوم ودعوة شخصيات ثقافية بارزة من كازاخستان إلى إيران لتعزيز التبادل الثقافي.

وفي إشارة إلى قدرات إيران في مجال الحرف اليدوية، أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية استعداد الوزارة لإقامة معارض ثقافية وفنية مشتركة في البلدين، واعتبر هذا الإجراء خطوة مؤثرة في تعميق التفاهم المتبادل والحوار الثقافي والتقريب بين الشعوب.

وأشاد صالحي أميري بتعاون الحكومة الكازاخستانية في تسجيل النوروز عالميا كعنصر هوية للحضارة المشتركة للمنطقة، وأكد على ضرورة توسيع التفاعلات في مجال تسجيل الأعمال المشتركة في اليونسكو، ووصف تبادل الخبرات والمهارات والمعرفة في مجالات ترميم المعالم التاريخية والآثار والتدريب التخصصي بأنه أحدى ركائز التعاون المستدام بين البلدين.

واعتبر زيادة فترة الإعفاء من التأشيرة من 14 يوماً إلى شهر وتوسيع الرحلات الجوية المباشرة بين المدن الإيرانية والكازاخية، إجراءات استراتيجية لتطوير السياحة وتعزيز العلاقات الثنائية.

وأعلن وزير التراث الثقافي عن عقد اجتماع مشترك مع الدوائر الرئيسية الثلاث للوزارة خلال الأسبوعين المقبلين، ووصف هذا الاجتماع بأنه أساس لتفعيل المقترحات المقدمة ورسم خارطة طريق للتعاون التنفيذي.

وفي هذا اللقاء أشاد سفير كازاخستان فنتالاب أونالباييف بالغنى الحضاري والمعالم الثقافية والتاريخية والطبيعية التي تمتلكها إيران، وأكد عزم حكومته على تعزيز العلاقات الشاملة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار أيضاً إلى الدعوة الرسمية التي وجهها رئيس كازاخستان إلى الرئيس الإيراني لزيارة أستانا، وأعلن استعداد البلاد الكامل لتعزيز التعاون في مجالات التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية.

وطرح أونالباييف أيضًا مقترحات مثل تحديد المعالم التاريخية المشتركة، وإنتاج الأفلام الوثائقية الثقافية، وإنشاء مجموعات عمل متخصصة في المجالات ذات الصلة، وأعلن استعداد كازاخستان لتنفيذ هذه المقترحات عمليًا.

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