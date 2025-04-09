بداية فصل جديد من التعاون التكنولوجي بين طهران وطوكيو

أفادت وكالة مهر للأنباء، التقى إحسان شيت ساز، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران، مع "تاكو إيماغاوا"، مساعد وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني، في إطار متابعة برنامج "دبلوماسية التكنولوجيا" وتعزيز العلاقات والتعاون.

في هذا الاجتماع، شدد "شيت ساز" و"إيماغاوا" على ضرورة توسيع وتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، وحوكمة التكنولوجيا، وتطوير البنى التحتية المستدامة للاتصالات.

قدم شيت ساز خلال الاجتماع عرضًا شاملًا عن خطة عمل وزارة الاتصالات في الحكومة الرابعة عشرة، موضحًا رؤية التحول الرقمي والاقتصاد الذكي في إيران. وأشار إلى أن التعاون مع اليابان يمثل فرصة قيمة لتوسيع البرامج الاستراتيجية الإيرانية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البنى التحتية للاتصالات، ودعم النظام البيئي للشركات الناشئة، وحوكمة البيانات.

من بين المحاور التي طرحها مساعد وزير الاتصالات في هذا الاجتماع، كان إنشاء "مركز الابتكار الرقمي الإيراني-الياباني" للتعاون التكنولوجي والبحثي والشركات الناشئة، والتعاون الثنائي في مجال سياسة التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وتنظيم المنصات، وتدريب الكوادر المتخصصة في الاقتصاد الرقمي من خلال برامج أكاديمية مشتركة.

كما أكد شيت ساز على ضرورة دعم اليابان لمشاركة إيران النشطة في المحافل الدولية للتكنولوجيا والاتصالات.

من جانبه، أعرب "تاكو إيماغاوا"، مساعد وزير الاتصالات الياباني، الذي لديه خلفية بارزة في سياسة الاتصالات الدولية والتدريس في جامعات مثل طوكيو وواسيدا وستانفورد، عن ترحيبه باقتراحات مساعد وزير الاتصالات الإيراني، مؤكدًا استعداد بلاده الكامل لبدء فصل جديد من التعاون الرقمي بين اليابان وإيران.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تنفيذية لمتابعة وتحقيق الأهداف المطروحة.

يعتبر هذا الاجتماع نقطة تحول لبدء علاقات عميقة وطويلة الأمد في عصر جديد من التعاون التكنولوجي بين البلدين، وهو خارطة طريق جديدة تبشر بتعاون أوسع وأكثر ديناميكية بين طهران وطوكيو في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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