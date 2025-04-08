إيران تستهدف إنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب رضا بنازاده في تصريحات صحفية عن تهانيه بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية الذي يكون بعد غدا الخميس ويصادف اليوم العشرين من شهر "فروردين" في التقويم الايراني، وتحدث عن الإنجازات والخطط المستقبلية لمحطة بوشهر للطاقة النووية، قائلاً: "اليوم 20 من فروردين هو اليوم الذي أعلنت فيه إيران في عام 2006 أنها دولة حصلت على دورة إنتاج الوقود النووي وحصلت على الاستقلال اللازم".

أعلن المدير التنفيذي لشركة تشغيل محطة بوشهر للطاقة النووية أن قدرة توليد الكهرباء في المحطة تبلغ 1000 ميغاواط، وأضاف: "إن توليد الكهرباء في محطة بوشهر للطاقة النووية له تأثير على إمدادات الطاقة المستدامة في البلاد ويساعد البيئة بشكل كبير من خلال عدم انبعاث الغازات الملوثة في عملية توليد الكهرباء".

أعلن رئيس محطة بوشهر للطاقة النووية عن بناء وحدتين إضافيتين بجوار محطة بوشهر النووية الحالية، وقال: "إن الوحدتين 2 و3 من محطة الطاقة النووية قيد الإنشاء، وعند اكتمالهما سيرتفع إنتاج الكهرباء النووية في محافظة بوشهر إلى أكثر من 3000 ميغاواط".

وفي إشارة إلى تحديد الأهداف والتخطيط لتحقيق 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية، قال بنازاده: "حاليا، اتخذت محطة بوشهر للطاقة النووية، بسعة 1000 ميغاواط من توليد الطاقة النووية المستدامة، الخطوة الأولى في هذا المجال، ونظرا لدور الطاقة النووية في الإنتاج المستدام، فمن المخطط تحقيق إنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية".

وتابع: "إن تشغيل الوحدات الجديدة في محطة الطاقة النووية في بوشهر سيعمل على تنويع محفظة الكهرباء في البلاد ويسمح لنا بتحقيق هدف إنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء النووية".

وفيما يتعلق بحجم إنتاج الكهرباء النووية، أشار الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل محطة بوشهر للطاقة النووية إلى أنه حتى الآن، تم إنتاج ما مجموعه 71 مليون ميغاواط/ساعة من الكهرباء النووية في محطة بوشهر للطاقة النووية.

وأضاف بنازاده: "خلال العام الماضي، تم إنتاج 7 ملايين ميغاواط/ساعة من الكهرباء النووية في محطة بوشهر للطاقة النووية وتم ضخها في شبكة الكهرباء في البلاد".

وأكد أن محطة بوشهر للطاقة النووية تمكنت من إنتاج الكهرباء بشكل مستمر خلال ذروة استهلاك الكهرباء في الصيف والشتاء، وأضاف: "حازت محطة بوشهر للطاقة النووية على لقب أفضل محطة طاقة في استطلاع دولي أُجري عام 1403 هـ. ويعكس هذا النجاح التعاون والجهود المتواصلة لموظفي المحطة، ونحن ملتزمون بمواصلة مسيرة الإنتاج المستدام والآمن للكهرباء النووية".

وأعلن رئيس محطة بوشهر النووية أن "هذه المحطة تقدم دورات تدريبية بمعايير دولية بهدف تلبية الاحتياجات التعليمية وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة"، وأوضح: "نحن نعمل على تثقيف أطفال هذه الأرض بشكل شامل وكامل على المستوى العالمي حتى يتمكنوا من أن يكونوا فعالين في الصناعات المرتبطة بالطاقة النووية في الداخل والخارج".

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