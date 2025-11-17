وزير الاتصالات الايراني: المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات فرصة للتعاون في مجال البنى التحتية الرقمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "هاشمي" الذي يزور باكو حاليا للمشاركة في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2025 (WTDC-25)، أكد اليوم الاثنين في تصريح صحفي على، أن "هذا الاجتماع يعد منصة لتعزيز دبلوماسية التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، وتطوير التعاونات التقنية، وتسريع تنفيذ المشاريع الوطنية للحكومة الرابعة عشرة".

وأعتبر وزير الاتصالات الإيراني، أن اجتماع الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي ينعقد بمشاركة أكثر من 150 دولة في باكو، هو أحد أهم الفعاليات العالمية في مجال الاتصالات؛ مضيفا أن برنامج وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتضمن عقد لقاءات ومشاورات مع أكثر من عشرة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الدول.

وأشار "هاشمي" إلى، أن هذه اللقاءات ستتناول موضوعات متعددة، من بينها : تطوير شبكة الألياف الضوئية، وتوسيع التعاونات الفنية مع الدول ذات التوجّه المشترك، وبحث قضايا مرتبطة بتقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

وشدد على الترابط الطبيعي بين الجيل الخامس وتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ كما لفت الى أهمية تعزيز التعاونات الفنية بين إيران والدول الأخرى في هذا المجال؛ قائلا : إن الذكاء الاصطناعي بات اليوم محورا أساسيا في سياسات العديد من الدول، وأن إيران تتابع برامجها في هذا السياق بالشراكة الدولية.

ووصف الوزير الإيراني هذا الاجتماع بأنه جزء من نهج "دبلوماسية التكنولوجيا" الذي تعتمده الحكومة الايرانية، وهو نهج يحظى بتأكيد خاص من قبل رئيس الجمهورية الاسلامية، ومن شانه أن يسرع في مسار التطوير التكنولوجي داخل البلاد.

وختم "هاشمي" تصريحاته بالتأكيد على، أن "تبادل الآراء ونقل المعرفة بين الدول يسهمان في خفض تكلفة ومدة تنفيذ المشاريع الوطنية للحكومة الرابعة عشرة"؛ متطلعا بان تسهم نتائج هذه التفاعلات في تسهيل وتيرة تنفيذ الخطط والبنى التحتية الوطنية.