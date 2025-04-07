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٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٤٨ م

إيران ستتحول إلى مركز للذكاء الاصطناعي

إيران ستتحول إلى مركز للذكاء الاصطناعي

اعلن نائب الرئيس الايراني للشؤون العلمية، حسين افشين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتحول إلى مركز للذكاء الاصطناعي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين أفشين: "تم شراء البنية التحتية اللازمة لوحدة معالجة الرسوميات (GPU) بكميات كبيرة. واليوم، يمكننا أن نزعم أن لدينا بنية تحتية حاسوبية ممتازة للبلاد".

وصرح نائب الرئيس الايراني للشؤون العلمية ان إيران ستتحول إلى مركز للذكاء الاصطناعي، مضيفا: "خصصنا جزءًا كبيرًا من مواردنا في معاونية الشؤون العلمية لشراء وحدات معالجة الرسوميات.

وتابع افشين: "تم إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع إحدى الجامعات. وفي الوقت الحالي، انضمت 12 جامعة ونحو 20 شركة قائمة على المعرفة إلى هذه المنصة".

/انتهى/

رمز الخبر 1956348
جواد ماستری فراهانی

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