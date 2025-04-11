غريب‌ آبادي: التهديدات السيبرانية تحدٍ عالمي ناشئ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كاظم غريب آبادي، معاون وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كتب عبر صفحته الشخصية على منصة "إكس": "سعيدٌ باستضافة السيد برهان غفور، المندوب الدائم لجمهورية سنغافورة لدى الأمم المتحدة، ورئيس الفريق المفتوح للأمم المتحدة المعني بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات."
وأضاف غريب آبادي: "التهديدات السيبرانية تشكّل تحديًا عالميًا مشتركًا في طور النشوء، وإيران تدعم بالكامل هذا الفريق وجهوده المستمرة نحو بناء فهم دولي مشترك في هذا المجال."
واختتم معاون وزير الخارجية بالقول: "زيارته تعكس الالتزام وأهمية التعاون الدولي في مجال أمن المعلومات على مستوى الأمم المتحدة."
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أكد معاون الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، أن التهديدات السيبرانية تمثل تحديًا عالميًا مشتركًا في طور التبلور.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كاظم غريب آبادي، معاون وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كتب عبر صفحته الشخصية على منصة "إكس": "سعيدٌ باستضافة السيد برهان غفور، المندوب الدائم لجمهورية سنغافورة لدى الأمم المتحدة، ورئيس الفريق المفتوح للأمم المتحدة المعني بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات."
رمز الخبر 1956490
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