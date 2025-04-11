غريب‌ آبادي: التهديدات السيبرانية تحدٍ عالمي ناشئ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كاظم غريب‌ آبادي، معاون وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كتب عبر صفحته الشخصية على منصة "إكس": "سعيدٌ باستضافة السيد برهان غفور، المندوب الدائم لجمهورية سنغافورة لدى الأمم المتحدة، ورئيس الفريق المفتوح للأمم المتحدة المعني بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات."



وأضاف غريب‌ آبادي: "التهديدات السيبرانية تشكّل تحديًا عالميًا مشتركًا في طور النشوء، وإيران تدعم بالكامل هذا الفريق وجهوده المستمرة نحو بناء فهم دولي مشترك في هذا المجال."



واختتم معاون وزير الخارجية بالقول: "زيارته تعكس الالتزام وأهمية التعاون الدولي في مجال أمن المعلومات على مستوى الأمم المتحدة."



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