  1. إيران
  2. السياسة
١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٨:٣٩ ص

غريب أبادي: إيران تعد قائمة بأسماء عناصر أمريكيين متورطين في أنشطة إرهابية ضد شعبها

غريب أبادي: إيران تعد قائمة بأسماء عناصر أمريكيين متورطين في أنشطة إرهابية ضد شعبها

اعلن نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية، بان "إيران تعد قائمة بأسماء عناصر أميركيين متورطين في أنشطة إرهابية ضد شعبها".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم غريب آبادي، في مدونة على منصة إكس، مساء الثلاثاء: "ان اميركا التي لديها سجل أسود في التدخل في الشؤون الداخلية للدول في جميع أنحاء العالم، تفرض من وقت لآخر، بموجب ما يسمى برنامج مكافآت من اجل العدالة، عقوبات على بعض المواطنين الإيرانيين تحت ذرائع مختلفة وتخصص مكافآت مالية للحصول على مزيد من المعلومات عنهم!. يبدو أنهم نسوا أن اسم اميركا يُطرح أينما كان هناك حديث عن الإرهاب والتخريب والتدخل في الشؤون الداخلية والتهديدات والعقوبات".

واضاف: زملاؤنا في دائرة الشؤون القانونية والدولية بالخارجية، ومن خلال القوانين المعتمدة، بما في ذلك قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال المغامرة والإرهابية التي تقوم بها اميركا في المنطقة، وقانون الإجراءات المضادة لإعلان الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية من قبل اميركا، وبالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وبالتنسيق مع أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، يقومون بإعداد قائمة بأسماء العناصر الأمريكيين المتورطين في الأنشطة الإرهابية والتخريب الإلكتروني وانتهاك حقوق الشعب الإيراني وغيرها من الأنشطة التي تقوض الأمن القومي، بهدف فرض الحظر عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1955441

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات