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١١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٤١ ص

إيران وأفغانستان تؤكدان على أهمية التجارة الحدودية

إيران وأفغانستان تؤكدان على أهمية التجارة الحدودية

أجرى وفدان اقتصاديان من إيران وأفغانستان محادثات حول التجارة الحدودية وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار وفد برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية رسول مهاجر خط السكة الحديد خاف-هرات في اليوم الأول من زيارته لولاية هرات في أفغانستان.

كما التقى الوفد الإيراني المكون من نائب مدير التخطيط وإدارة الموارد بوزارة الطرق والتحضر ومحافظ خراسان الجنوبية مع محافظ هرات إسلام كار وبعض تجار هرات لإجراء مشاورات بشأن تطوير التعاون بين البلدين، وخاصة في مجال التجارة عبر الحدود.

وأكد الوفدان خلال لقائهما على أهمية توسيع وتعزيز التجارة الحدودية فيما بينهما.

/انتهى/

رمز الخبر 1956494
جواد ماستری فراهانی

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