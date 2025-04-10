إيران ستنهي مشروع خط السكة الحديد الرئيسي إلى بحر عُمان حتى مارس المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت وزارة النقل الإيرانية إن بناء خط سكة حديد رئيسي يربط المناطق الحدودية الشرقية للبلاد ببحر عمان، حيث يقع الميناء البحري الوحيد لإيران، سينتهي بحلول أواخر مارس/آذار 2026.

وتقرير صدر يوم الأربعاء عن جدول زمني أصدرته وزارة النقل الإيرانية يظهر أن خط السكة الحديدية الذي يبلغ طوله 634 كيلومترًا بين ميناء تشابهار في جنوب شرق إيران ومدينة زاهدان بالقرب من حدود إيران مع باكستان وأفغانستان سيكون جاهزًا بحلول نهاية العام التقويمي الحالي.

ونقل التقرير أيضا عن وزيرة النقل فرزانة صادق تصريحا حديثا قالت فيه إن إيران عازمة على إنهاء مشروع خط السكة الحديد تشابهار-زاهدان هذا العام.

وأضافت صادق أن إيران تريد أن يمتد خط السكة الحديد إلى مدينة سرخس على الحدود الشمالية الشرقية لإيران مع تركمانستان لتعزيز قدرة البلاد على معالجة نقل البضائع.

افتتحت إيران قسمين من خط سكة حديد تشابهار-زاهدان في عام 2022، الذي يربط زاهدان، عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، بمدينة خاش، التي تقع على بعد أكثر من 150 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من زاهدان.

ويعد خط سكة حديد زاهدان-تشابهار جزءا من مشروع أوسع نطاقا لتعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق الفقيرة في جنوب شرق إيران وزيادة نقل البضائع عبر الأراضي الإيرانية من المحيط الهندي إلى أفغانستان ودول أخرى غير ساحلية في آسيا الوسطى.

وكانت الهند، التي تعد شريكة في مشاريع التنمية الإيرانية في ميناء تشابهار، قد تعهدت في السابق بالمساهمة في مشروع السكك الحديدية، لكنها انسحبت منه بسبب مخاوف من فرض عقوبات أميركية على إيران.

النائب/