إيران تصدر 2 مليار دولار من السلع إلى أوراسيا وروسيا في مقدمة مستوردي السلع الإيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجمارك الإيرانية، بلغ الوزن الإجمالي لصادرات إيران إلى دول أوراسيا في العام الماضي 5 ملايين و59 ألف طن، مما يمثل زيادة بنسبة 21% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب هذا التقرير، خلال هذه الفترة، تم تصدير سلع بقيمة مليار و121 مليون دولار إلى الاتحاد الروسي، و505 مليون دولار إلى أرمينيا، و278 مليون دولار إلى كازاخستان، و111 مليون دولار إلى قيرغيزستان، و21 مليون دولار إلى بيلاروسيا.

يشير التقرير إلى أنه خلال هذه الفترة، تم استيراد 2 مليون و174 ألف طن من السلع بقيمة مليار و510 مليون دولار من دول الاتحاد الاقتصادي لأوراسيا إلى بلادنا.

وتظهر هذه الكمية من السلع المستوردة من دول أوراسيا في العام 1403 (2024) انخفاضًا بنسبة 39% من حيث الوزن و20% من حيث القيمة مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

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