وزير الخارجية الصيني یتباحث مع غروسي بشأن البرنامج النووي الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير خارجية البلاد التقى وأجرى محادثات مع رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بكين أمس الجمعة.

وفي هذا الاجتماع، أشار وانغ يي إلى الذكرى الثمانين لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني والذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، وقال: "في ظل تزايد الأحادية والتنمر المبني على القوة، يجب على المجتمع الدولي أن يرفع صوتًا موحدًا وواضحًا لمواجهة هذا الاتجاه الظالم، وإلا فإن العالم سيعود إلى شريعة الغاب، وستكون الدول الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر معاناة".

وفي إشارته إلى دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إرساء السلام العالمي، أكد: "إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي إحدى المؤسسات المهمة في منظومة الأمم المتحدة، ولديها مسؤولية أساسية في الحفاظ على مبادئ العلاقات الدولية، وتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومنع انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف وانغ يي: "إن الصين تولي دائما أهمية كبيرة للتعاون مع الأمم المتحدة والوكالة الدولية وصادف العام الماضي الذكرى الأربعين لانضمام الصين إلى المنظمة. على مدى السنوات الأربعين الماضية، لم يساهم التعاون الثنائي في تطوير صناعة الطاقة النووية في الصين فحسب، بل لعب أيضًا دورًا مهمًا في تحسين الحوكمة النووية العالمية وتعزيز رفاهة الإنسان.

وأعرب عن أمله في أن تواصل الوكالة الالتزام بروح الحياد والموضوعية والعدالة والخبرة وأن تعالج بشكل مناسب القضايا المهمة مثل البرنامج النووي الإيراني والتعاون النووي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والتخلص من المياه الملوثة من محطة الطاقة فوكوشيما.

وأشار وانغ يي أيضًا إلى الدور المدمر للولايات المتحدة في النظام العالمي، مضيفًا: "لقد استخدمت الولايات المتحدة مؤخرًا أدوات التعريفات الجمركية على نطاق واسع، ووضعت مصالحها الخاصة بوضوح فوق المصالح العالمية المشتركة، وتجاهلت نظام التجارة المتعدد الأطراف والقواعد الدولية المقبولة".

وأكد: "يجب على المجتمع الدولي ألا يظل صامتاً أمام هذه العملية، ويجب ألا يُسمح لأميركا بالتصرف بشكل تعسفي، ويجب ألا تعود عجلة التاريخ إلى الوراء. نحن نقف ضد التنمر ليس فقط للدفاع عن حقوقنا المشروعة، ولكن أيضًا للحفاظ على المصلحة العالمية المشتركة ومنع العالم من العودة إلى قانون الغاب والهيمنة القائمة على القوة".

وفي هذا اللقاء، وردا على تصريحات وانغ يي، أشار غروسي إلى أن الصين واحدة من القوى الكبرى في العالم وتلعب دورا استراتيجيا وبناء في المنظمات المتعددة الأطراف مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي ظل الوضع الدولي المتوتر والمضطرب الحالي، برزت الصين كقوة مستقرة في العالم بدعمها الحازم للأمم المتحدة والوكالة.

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