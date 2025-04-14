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١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٢٢ م

غروسی يتسلم أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد

غروسی يتسلم أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، عن تسلمه أوراق اعتماد "رضا نجفي"، السفير الجديد وممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية التي مقرها فيينا، وكذلك برنامج زيارته إلى طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في مدونة على منصة التواصل الاجتماعي إكس، وصف غروسي الاجتماع مع السفير الإيراني الجديد بأنه جاء "في الوقت المناسب" قبل زيارته إلى طهران "في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وفي إشارة إلى أهمية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أضاف: "إن الاستمرار في المشاركة والتعاون مع الوكالة أمر ضروري في وقت تشتد فيه الحاجة إلى حلول دبلوماسية".

وبحسب الجدول المعلن، فإن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران ستتم قبل الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1956633

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