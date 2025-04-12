تعاون إيراني بيلاروسي من إنشاء رحلات جوية مباشرة إلى افتتاح ممر السكك الحديدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقع جبارعلي ذاكري، المدير التنفيذي للسكك الحديدية الإيرانية، الذي زار مينسك عاصمة بيلاروسيا للمشاركة في القمة الدولية الثالثة للنقل، على هامش القمة وثيقة بشأن تطوير التعاون بين إيران وبيلاروسيا عبر ممر السكك الحديدية شمال-جنوب.

وحول هذا الاتفاق، قال الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإيرانية: "اتفق الطرفان على زيادة القدرة على نقل البضائع الدولية عبر السكك الحديدية بين البلدين من خلال برنامج".

وفي أعقاب الاتفاق بين إيران وبيلاروسيا، أشار علي رضا صانعي، سفير إيران لدى بيلاروسيا، إلى أهمية تطوير البنية التحتية في العلاقات الثنائية، وقال: "من المستحيل أن تتطور العلاقات بين البلدين دون إعداد البنية التحتية اللازمة".

وفي إشارته إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين إيران وبيلاروسيا، قال: "حتى الآن تم توقيع وتنفيذ اتفاقيتين مهمتين في مجال النقل، والتي تلعب دورا مؤثرا في تسهيل التعاون الثنائي". وتعتبر الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين ضرورية أيضًا لتطوير العلاقات.

ان إحدى العوائق أمام تطوير العلاقات الاقتصادية والسياحية بين إيران وبيلاروسيا هو عدم وجود رحلات جوية مباشرة بين مينسك وطهران في الوقت الحالي. إن إطلاق الرحلات الجوية المباشرة يمكن أن يكون بمثابة إحدى البنى التحتية الأساسية في توسيع التفاعلات الاقتصادية والتجارية.

كما أن بيلاروسيا عضو أساسي في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وإيران موجودة أيضاً في هذا الاتحاد كعضو مراقب. وبناء على ذلك تم توفير البنية التحتية اللازمة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية والتسهيلات التجارية بين البلدين.

/انتهى/