إيران وكازاخستان توقعان مذكرة استثمارية لانشاء محطة مخصصة في ميناء الشهيد رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقعت منظمة الموانئ والملاحة البحرية مذكرة استثمار لبناء محطة مخصصة ومركز لوجستي على شواطئ ميناء الشهيد رجائي عبر رابط فيديو مع سعيد رسولي، رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية، ومحمد عاشوري، محافظ هرمزكان، من ميناء الشهيد رجائي، بحضور علي أكبر مرزبان، عضو المجلس التنفيذي ونائب مدير الشؤون البحرية لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية، وأونتالاب أونالبايف، سفير كازاخستان لدى إيران، ومحمد كالدي بايف، رئيس صندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والتكامل في جمهورية كازاخستان.

وتم توقيع مذكرة التفاهم هذه، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال النقل والعبور، من قبل كاظم صالحي، المدير العام للنقل والخدمات اللوجستية والاتفاقيات في منظمة الموانئ البحرية، ومحمد كالديبايف، رئيس صندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والتكامل في جمهورية كازاخستان.

وبناء على هذه المذكرة التي تم توقيعها بهدف استخدام قدرات ميناء الشهيد رجائي بشكل مشترك، أعلنت منظمة الموانئ والملاحة البحرية في جمهورية إيران الإسلامية استعدادها لتخصيص أراض داخل أو على شواطئ ميناء الشهيد رجائي، كما تعهد الجانب الكازاخستاني بتقديم خطة عمله المقترحة إلى الجانب الإيراني في غضون شهر.

وستخضع الاستثمارات التي يقوم بها الكازاخستانيون لحماية قانون تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي (FIPA) في إطار القوانين الإيرانية وبعد المرور بالإجراءات القانونية. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تشكيل فريق عمل فني مشترك لعقد اجتماعات متخصصة وإعداد التقارير ووضع اللمسات الأخيرة على العقد.

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