البحرية الايرانية: ردنا على الاعداء سيكون ساحقا وباعثا على الندم

ووأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اجتماع السبت لقادة ومديري هذه المنطقة الاستراتيجية، قال العقيد البحري الركن "حسن مقصود لو" إن "استعدادنا للدفاع عن البلاد فوري وساحق وباعث على الندم".

وأضاف: في مواجهة البحرية الايرانية، وصف ترامب ضباطه بأنهم أغبياء وغير مطلعين، ووصف المدمرة زاغروس بانها "الشبح الأبيض الإيراني".

وقال العقيد البحري الركن "مقصود لو": "إن قوات النخبة والشجاعة في القوات البحرية للجيش لا تلعب أبداً في أرض العدو المسمومة في حربه الهجينة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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