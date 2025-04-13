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١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٣ م

البحرية الايرانية: ردنا على الاعداء سيكون ساحقا وباعثا على الندم

البحرية الايرانية: ردنا على الاعداء سيكون ساحقا وباعثا على الندم

أكد قائد المنطقة الأولى (امامت) للقوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن جاهزيتنا للرد على العدو والدفاع عن بلدنا فورية، وقال: "ردنا على أي تهديد من الأعداء سيكون ساحقًا وباعثا على الندم".

ووأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اجتماع السبت لقادة ومديري هذه المنطقة الاستراتيجية، قال العقيد البحري الركن "حسن مقصود لو" إن "استعدادنا للدفاع عن البلاد فوري وساحق وباعث على الندم".

وأضاف: في مواجهة البحرية الايرانية، وصف ترامب ضباطه بأنهم أغبياء وغير مطلعين، ووصف المدمرة زاغروس بانها "الشبح الأبيض الإيراني".

وقال العقيد البحري الركن "مقصود لو": "إن قوات النخبة والشجاعة في القوات البحرية للجيش لا تلعب أبداً في أرض العدو المسمومة في حربه الهجينة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

/انتهى/

رمز الخبر 1956576
جواد ماستری فراهانی

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