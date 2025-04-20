 القسام تنفذ كمين كسر السيف المركب شرق بيت حانون شمال غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيان لها قالت كتائب القسام: خلال كمين مركب أمس السبت.. تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ كمين "كسر السيف" شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع،

وأضاف خلال الكمين استهدف مجاهدونا جيب عسكري من نوع "storm" يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة بقذيفة مضادة للدروع وأوقعوا فيهم إصابات محققة، وفور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ تم استهدافها بعبوة "تلفزيونية 3" مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، واستهدفوا موقعاً مستحدثاً لقوات العدو في المنطقة بأربع قذائف "RPG" وأمطروه بعدد من قذائف الهاون.

/انتهى/