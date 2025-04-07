اجتماع وفد برلماني إيراني مع نظيره الأرميني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "إبراهيم رضائي" أشار إلى أن الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية التقى اليوم صباحًا بنائب رئيس مجلس النواب الأرمني في طشقند.

وأوضح رضائي أن السيد حاجي بابايي، نائب رئيس المجلس، وصف أرمينيا كشريك استراتيجي ودولة مهمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. واعتبر أن العلاقات بين البلدين استراتيجية وتاريخية، مشيرًا إلى الوضع في منطقة القوقاز، وأكد أن إيران تعارض أي تغييرات في الحدود الإقليمية أو تدخلات أجنبية، مشددًا على المصالح والثقافة المشتركة بين إيران وأرمينيا.

وأضاف رضائي أن حاجي بابايي أكد على ضرورة استغلال الفرص الاقتصادية لصالح كلا البلدين، مشيرًا إلى أن المغامرات الإقليمية من قبل القوى الكبرى يجب أن تنتهي. وفيما يتعلق بمسائل المفاوضات، أكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تركز على المفاوضات العادلة، وأن المفاوضات تحت الضغط والإكراه غير ممكنة. وأوضح أنهم رفضوا المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة بسبب خروقاتها، بما في ذلك الاتفاق النووي، لكنهم قبلوا المفاوضات غير المباشرة من أجل أمن المنطقة، بشرط أن تنهي الولايات المتحدة الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني.

كما أضاف رضائي أن حاجي بابايي أكد أن إيرانر تتحرك في إطار السلام العالمي، ولكن إذا حدث أي اعتداء من قبل الولايات المتحدة أو قواتها بالوكالة، مثل الكيان الصهيوني، فإنها سترد بقوة.

وأشار عضو الوفد البرلماني الإيراني إلى أن نائب رئيس مجلس النواب الأرميني أكد بدوره على وجود علاقات وثيقة مع إيران، وأن العلاقات بين شعبي البلدين قوية وصادقة. وذكر أن الأرمن في إيران يعيشون بسلام في مدن مختلفة، معبرًا عن تقديره لذلك، مشيرًا إلى أن إيران هي الجار الرئيسي لأرمينيا، وأنهم يرحبون بتطوير العلاقات والتبادلات الاقتصادية.

وأضاف رضائي أن نائب رئيس مجلس النواب الأرميني أشار إلى أن إيران، بصفتها عضوًا مراقبًا في اتحاد أوراسيا، تمتلك القدرة المناسبة لتوسيع العلاقات التجارية. وفيما يتعلق بفلسطين، أكد أنهم يدعمون تشكيل دولة فلسطينية مستقلة وقد اعترفوا بها. كما أكدوا احترامهم لوحدة أراضي إيران، مشددين على أن هذه القضية حيوية.

وفيما يتعلق بمفاوضات السلام مع أذربيجان، أشار إلى أنهم أحرزوا تقدمًا في المفاوضات، وهم مستعدون لتوقيع وثائق السلام، لكن الجانب الأذري يعيق العملية. كما أعرب نائب رئيس مجلس النواب الأرميني عن استعداده لتحسين وتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية بين إيران وأرمينيا.

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