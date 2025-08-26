حزب المؤتلفة الايراني يعلن استعداده للتعاون مع حركة أنصار الله في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد محمد علي اماني خلال لقاءه بسفير الجمهورية اليمنية لدى طهران، "محمد إبراهيم الديلمي"، بالمقاومة البطولية للشعب اليمني بقيادة حركة أنصار الله، واصفاً إياها بـ"ملحمة لا مثيل لها في تاريخ المقاومة العالمية".

وأشار إلى الدور المحوري لحركة أنصار الله باعتبارها "العمود الفقري لمحور المقاومة في المنطقة"، مضيفاً: "إن صمود وثبات إخواننا اليمنيين في وجه التحالف العدواني بقيادة أمريكا والكيان الصهيوني يُمثل صفحة ذهبية في تاريخ نضالات الأمة الإسلامية".

وأعلن الأمين العام لحزب المؤتلفة الإسلامي استعداد حزبه التام لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع حركة أنصار الله في اليمن، قائلاً: إن هذه المذكرة تُمهد الطريق لتعزيز التعاون الاستراتيجي في المجالات السياسية والثقافية والإعلامية بين الجانبين.

وفي إشارة إلى تصريح سماحة القائد بأن "اليمن الباسل شجرة شامخة في وجه عواصف الاستكبار العالمي"، أكد أماني على ضرورة تضامن الأمة الإسلامية ووحدتها لمواجهة مؤامرات العدو.

ومن جانب اخر أشاد السفير اليمني في طهران، محمد إبراهيم الديلمي، بصمود الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهنأ بانتصار إيران الأخير على عدوان الكيان الصهيوني، مضيفًا: "مع أن هذا النصر رافقه شهداء أعزاء، إلا أنه كان انتصارًا عظيمًا للأمة الإسلامية جمعاء، وأيقظ همة المؤمنين".

وفي إشارة إلى دور القيادة الحكيمة لسماحة آية الله الخامنئي، قال: "على الإخوة الإيرانيين أن يعلموا أنهم يدافعون عن العالم الإسلامي أجمع، وأن هزيمتهم أو انتصارهم يعادل هزيمة أو انتصار الإسلام أجمع".

وانتقد السفير اليمني في طهران صمت المنظمات الدولية تجاه جرائم الكيان الصهيوني، قائلاً: "إن السبيل الوحيد للنجاة هو الوحدة وتعزيز القوة العسكرية والأمنية.

ورحب الديلمي بتطوير العلاقات التعليمية والثقافية مع حزب المؤتلفة الإسلامي.

وفي إشارة إلى دعم اليمن لإيران خلال العدوان الأخير على الكيان الصهيوني، أضاف: "أعلنت الجمهورية اليمنية دعمها العسكري لإيران لأننا نعلم جيداً ما قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خدمات جليلة للإسلام والدول العربية والإسلامية".

وأكد السفير اليمني في طهران على وحدة جبهات المقاومة، قائلاً: "لقد أولينا وحدة الجبهات أولوية منذ الأيام الأولى، ونعتقد أن العراق واليمن ولبنان وفلسطين وإيران كلها جبهات مستقلة يجب تعزيزها بإضافة جبهات جديدة".

عُقد الاجتماع بحضور وفد رفيع المستوى من الحزب، برفقة الأمين العام لحزب المؤتلفة الإسلامي.

