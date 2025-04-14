زاخاروفا: ننتظر بفارغ الصبر زيارة الوفد الإيراني إلى موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن تاس، أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أوضحت أن بلادها ننتظر بشوق زيارة المسؤولين الإيرانيين إلى موسكو، ومن المقرر إجراء محادثات مع سيرغي لافروف، وكذلك لقاءات مع مسؤولين روس أخرين.

تأتي هذه التصريحات عقب المحادثات غير المباشرة في سلطنة عمان السبت، بمشاركة ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له بعد انسحاب ترامب الأحادي وغير القانوني من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى في عام 2018، تعقد هذه المحادثات غير المباشرة لأول مرة على أعلى مستوى بين البلدين.

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