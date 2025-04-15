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١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٢٥ ص

لقاء السفير الإيراني الجديد وأوليانوف في فيينا

لقاء السفير الإيراني الجديد وأوليانوف في فيينا

التقى السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى المنظمات الدولية في فيينا بنظيره الروسي، حيث أكد الطرفان على أهمية استمرار التعاون الدبلوماسي الوثيق بينهما.

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب ميخائيل أوليانوف، الدبلوماسي الروسي البارز في فيينا، مساء الاثنين، في تغريدة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "اليوم، التقيت رضا نجفي، الممثل الدائم الجديد لإيران في المنظمات الدولية في فيينا."

وأضاف: "في هذا اللقاء، اتفقنا على أن يستمر التعاون التقليدي والقريب بين الهيئتين الدبلوماسيتين الإيرانية والروسية."

ويُعتبر هذا اللقاء جزءًا من الروتين المعتاد، حيث يلتقي سفراء إيران وروسيا لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في المنظمات الدولية المقامة في فيينا.

وكان نجفي، الذي بدأ مؤخرًا مهامه في تمثيل إيران، قد التقى قبل ساعات برافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، حيث قدم له أوراق اعتماده وتحدث عن التعاون بين إيران والوكالة، بالإضافة إلى زيارته المرتقبة إلى طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1956659
یاسر المصری

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