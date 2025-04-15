شهيد وإصابات بقصف مسيّرة للاحتلال سيارة في عيترون بالجنوب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وزارة الصحة اللبنانية أفادت بارتقاء شهيد وتسجيل 3 إصابات بينها طفل في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت، اليوم، سيارة (رابيد) حمراء في بلدة عيترون، قضاء بنت جبيل، جنوب البلاد.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية في وقت سابق، إلى أنّ العدوان الإسرائيلي تمّ عبر 3 صواريخ موجّهة.

وسبق ذلك، إطلاق "جيش" الاحتلال الإسرائيلي النار من الأسلحة الرشاشة باتجاه الحي الشرقي لبلدة ميس الجبل، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام".

ويستمر الاحتلال في انتهاك وقف إطلاق النار مع لبنان، عبر اعتداءاته على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وإبقاء احتلاله للنقاط الخمس.

/انتهى/