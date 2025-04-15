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١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٤٠ م

شهيد وإصابات بقصف مسيّرة للاحتلال سيارة في عيترون بالجنوب

شهيد وإصابات بقصف مسيّرة للاحتلال سيارة في عيترون بالجنوب

قصفت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة عيترون جنوبي لبنان، أدت إلى ارتقاء شهيد ووقوع إصابات بينهم طفل ويشار إلى أنّ الاستهداف تمّ بـ3 صواريخ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وزارة الصحة اللبنانية أفادت بارتقاء شهيد وتسجيل 3 إصابات بينها طفل في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت، اليوم، سيارة (رابيد) حمراء في بلدة عيترون، قضاء بنت جبيل، جنوب البلاد.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية في وقت سابق، إلى أنّ العدوان الإسرائيلي تمّ عبر 3 صواريخ موجّهة.

وسبق ذلك، إطلاق "جيش" الاحتلال الإسرائيلي النار من الأسلحة الرشاشة باتجاه الحي الشرقي لبلدة ميس الجبل، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام".

ويستمر الاحتلال في انتهاك وقف إطلاق النار مع لبنان، عبر اعتداءاته على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وإبقاء احتلاله للنقاط الخمس.

شهيد وإصابات بقصف مسيّرة للاحتلال سيارة في عيترون بالجنوب

/انتهى/

رمز الخبر 1956675
شیرین سماره

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