5 شهداء بينهم أطفال جراء غارة إسرائيلية على بنت جبيل جنوب لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان بأن مسيرة معادية (تابعة للاحتلال الاسرائيلي) استهدفت بصاروخين دراجة نارية وسيارة في بلدة بنت جبيل، ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى.

وتأتي هذه الغارة في سياق استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية واستهداف المدنيين بشكل مباشر، بالتزامن مع اجتماع اللجنة الخماسية في الناقورة لبحث وقف إطلاق النار.

وفي السياق، ذكرت مصادر إعلامية لبنانية أن 3 طائرات مسيّرة مسلّحة معادية حلّقت صباح اليوم على علو منخفض في أجواء مدينة بنت جبيل.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوة من الاحتلال الإسرائيلي توغلت بعيد منتصف الليلة الماضية داخل بلدة رامية، حيث أقدمت على تفجير أحد المنازل قبل أن تنسحب فجراً.

وبالتزامن، أفادت مصادر إعلامية لبنانية أن المتحدث باسم جيش الاحتلال "أفيخاي أدرعي" دخل إلى تلة الحمامص المقابلة لبلدة الخيام داخل الأراضي اللبنانية، حيث وجّه دعوة إلى المستوطنين الصهاينة للعودة إلى مستوطناتهم الشمالية.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الدخول يأتي بعد أسبوع من جولة قام بها أدرعي إلى تلة الحمامص وإلى نقطة قرب دشمة ملاصقة للجدار الحدودي في بلدة كفركلا، حيث أطلق في حينه تهديدات.

ويأتي ذلك غداة استشهاد مواطن لبناني إثر استهداف الاحتلال سيارة "رابيد" على طريق نهر الخردلي – مرجعيون، فيما ألقت طائرة معادية قنبلتين على حفارة في مدينة الخيام من دون وقوع إصابات. كما استهدف العدو أمس أطراف بلدة رامية بالقنابل.