https://ar.mehrnews.com/news/1956693/ ١٦/٠٤/٢٠٢٥، ٨:١٠ ص رمز الخبر 1956693 إيران السياسة إيران السياسة ١٦/٠٤/٢٠٢٥، ٨:١٠ ص بالفيديو، مشاهد غير مسبوقة من عملية "الوعد صادق 1" مشاهد غير مسبوقة من تحضيرات الطائرات المسيرة والصواريخ وغرفة قيادة عمليات "الوعد صادق1". تحميل 4 MB رمز الخبر 1956693 یاسر المصری کپی شد محتوى ذات صلة العميد حاجي زادة: عملية "الوعد الصادق 1" كانت اكبر عملية صاروخية باليستية في العالم الحرس الثوري: قدراتنا الدفاعية خط احمر ولامجال للتفاوض بشأنها العميد فرحي: أي خطأ من العدو سيقابل برد ساحق سمات عملية الوعد الصادق الصواريخ الايرانية الصواريخ البالستية
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