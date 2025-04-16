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١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:١٠ ص

بالفيديو، مشاهد غير مسبوقة من عملية "الوعد صادق 1"

بالفيديو، مشاهد غير مسبوقة من عملية "الوعد صادق 1"

مشاهد غير مسبوقة من تحضيرات الطائرات المسيرة والصواريخ وغرفة قيادة عمليات "الوعد صادق1".

تحميل 4 MB

رمز الخبر 1956693
یاسر المصری

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