مفتي سلطنة عمان ينتقد بشدة مواقف الدول العربية المتماهية مع إجرام الكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء اشار الخليلي في تدوينة على منصة "اكس" : لا يزال عدوان الكيـان الصهيوني متواصلا في غــزة وفي ارض فلسطيـن المحتلة كلها، فلم يَرْع حرمة لدور الصحة ولا لغيرها؛ في حين يلح الكيان الصهيوني ومن يعززه من وسكائه، على تسليم هذا الشعب سلاحه الى المحتل، ليبقى غير قادر على شيء من دفع العدوان، وهذه من المفارقات الغريبة.

واضاف : واغرب ما في هذا الامر مطالبة بعض الاشقاء بهذا المقترح الذي ليس من ورائه الا ترسيخ الاحتلال وتقوية العدوان وابقاء اهل الحق غير قادرين على شيء؛ وما اشبه هذا الذي يجري بما قيل سابق؛

واكمل مفتي سلطنة عمان تدوينته بالقول : فليت شعري هل نضبت جميع العواطف، وتجمدت جميع الدماء، وتلاشت جميع المروءات، ولم تبق رعاية لصلة دين او قرابة ؟!! فالله المستعان.

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