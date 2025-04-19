عراقجي: يمكننا ان نكون متفائلين بشأن التوصل لاتفاق ولكن بحذر شديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي قال في تدوينة له على منصة اكس: الأجواء الإيجابية نسبيًا في محادثات روما مهدت الطريق أمام إحراز تقدم نحو مبادئ وأهداف اتفاق محتمل

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: أوضحنا أن كثيرين في إيران يعتقدون أن الاتفاق النووي لم يعد كافيا بالنسبة لنا، مشيرا إلى ان في نظر الكثير من الإيرانيين، كل ما تبقى من هذا الاتفاق هو "دروس مستفادة" و أنا شخصيا أتفق مع هذا الرأي.

وتابع عراقجي: من المقرر أن يبدأ مسار الخبر بهدف صياغة التفاصيل، وبعد ذلك يمكننا الحكم بشكل أفضل. في الوقت الحالي، يمكننا أن نكون متفائلين بعض الشيء، ولكن بحذر شديد.