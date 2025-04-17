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١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٠٩ م

غروسي يزور معرض "إنجازات الصناعة النووية"

غروسي يزور معرض "إنجازات الصناعة النووية"

قام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، برفقة، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي بجولة في معرض "انجازات الصناعات النووية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بعد المحادثات التي جمتعه مع ئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي صباح اليوم، قام بجولة في معرض "انجازات الصناعات النووية" في طهران.

غروسي يزور معرض "إنجازات الصناعة النووية"

غروسي يزور معرض "إنجازات الصناعة النووية"

غروسي يزور معرض "إنجازات الصناعة النووية"

/انتهى/

رمز الخبر 1956747
شیرین سماره

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