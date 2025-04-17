غروسي يزور معرض "إنجازات الصناعة النووية"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بعد المحادثات التي جمتعه مع ئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي صباح اليوم، قام بجولة في معرض "انجازات الصناعات النووية" في طهران.

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