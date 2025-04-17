غروسي من طهران: الوكالة تسعى للعب دور إيجابي في المحادثات بين طهران وواشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال عقد مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته إلى طهران، ناقشنا كيف يمكن للوكالة أن تدعم المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة

وأضاف غروسي، نحن نعلم أن هذه ليست عملية سهلة، ومن المؤكد أن هناك أشخاصا لا يريدون لهذه المفاوضات أن تنجح.

وتابع ينبغي أن يكون هذا الاتفاق موثوقا لذلك يجب أن يكون مرفقا أيضا بعملية تحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد أنه من المهم أن نصغي إلى كلام إيران ونرى ما هي توقعاتها متابعا أنا على اتصال مع المفاوض الأمريكي لمعرفة كيف يمكن للوكالة أن تكون جسرا بين إيران وأميركا وتساعد في تحقيق نتيجة إيجابية في المفاوضات.

كما وصف اجتماعه مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي بالجيد وان محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالعميقة والصادقة.

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