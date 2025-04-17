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١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:١٠ م

عراقجي: سلطنة عمان هي من تختار مكان المحادثات غير المباشرة مع أميركا

عراقجي: سلطنة عمان هي من تختار مكان المحادثات غير المباشرة مع أميركا

قال وزير الخارجية عباس عراقجي ان تحديد مكان المحادثات غير المباشرة بين ايران وامريكا هو بعهدة وسيط المحادثات اي سلطنة عمان، موضحا ان لقائه مدير عام الوكالة الدولية كان بناء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية عباس عراقجي، قال للصحفيين عقب لقائه مساء امس المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي بطهران اننا اجرينا مشاورات بناءة ومسهبة للغاية مع السيد رافايل غروسي. انه زار طهران في الوقت المناسب والمهم للغاية.

وتابع ان المحادثات الجديدة بين طهران وواشنطن جعلتنا أن نضع المدير العام للوكالة الدولية في صورة تفاصيلها، لان الراصد النووي للامم المتحدة، سيضطلع بدور حاسم في مسار المحادثات بين ايران وامريكا.

وردا على سؤال حول تحديد مكان المحادثات المقبلة بين ايران وامريكا قال عراقجي ان سلطنة عمان استضافت المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن، وهي من تختار مكان المحادثات. وما نزال ننتظر قرار زملائنا ونظرائنا في عمان ليبلغونا اين ستجرى الجولة التالية من المحادثات.

/انتهى/

رمز الخبر 1956751
شیرین سماره

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