أحمديان: التعاون بين ايران والسعودية سيضمن الأمن والتقدم في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان، قال خلال استقباله وزير الدفاع السعودي: إيران والسعودية دولتان كبيرتان ومهمتان وستضمن استراتيجية التعاون بينهما الأمن والتقدم في هذه المنطقة الحساسة

وأضاف أحمديان: تعزيز العلاقات والتبادلات الاقتصادية بين البلدين من شأنه أن يعزز جوانب أخرى من العلاقات بين إيران والسعودية

واشار أحمديان إلى ان مستوى العلاقات بين البلدين يشهد ارتفاعاً بعد الاتفاق الثنائي، مؤكدا: مستعدون لتوسيع التعاون على كافة المستويات بما في ذلك الاستثمارات المشتركة.

ومن جهته، قال وزير الدفاع السعودي: القادة السعوديون عازمون على إقامة علاقات ودية مع طهران على كافة المستويات، مؤكدا ان التفاعل مع إيران هو حجر الزاوية في التعاون الأمني بالمنطقة والذي سيؤدي إلى مزيد من الرخاء لدول المنطقة.

واضاف وزير الدفاع السعودي: على العالم الإسلامي أن يتحرك بشكل منسق وموحد ضد الاحتلال والتوسع الذي يمارسه زعماء الكيان الصهيوني.