السفير الإيراني لدى السعودية: زيارة خالد بن سلمان الى طهران مهمة للغاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى السعودية علي رضا عنايتي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى طهران دليل على التقدم السريع في العلاقات منذ استئنافها قبل أقل من عامين.

وأضاف: "نأمل أن تعم الخير المنطقة.. إيران والسعودية دولتان مهمتان، وزيارة الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، إلى إيران بالغة الأهمية. خلال هذه الزيارة، التقى وتحدث مع قائد الثورة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك مع الرئيس الإيراني ورئيس أركان القوات المسلحة وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني".

وقال عنايتي: "خلال هذه الزيارة تم استعراض العلاقات المثمرة والبناءة والإيجابية والمتنامية بين إيران والمملكة العربية السعودية على المستوى الثنائي وناقشا الجانبان أيضا القضايا المهمة للمنطقة والتي تخدم الأمن والاستقرار فيها، بالإضافة إلى الأحداث في العالم الإسلامي ودعم القضية الفلسطينية".

وأشار السفير الإيراني لدى السعودية إلى أن البلدين لديهما إمكانيات عالية وهناك حاجة لتفعيل هذه الإمكانات في تطوير العلاقات. وأكد قائد الثورة أيضاً على أهمية العلاقات الإيرانية السعودية واعتبر استمرارها في مصلحة الجميع، ونحن نولي هذه الزيارة اهتماماً خاصاً.

وقال عنايتي: "إن زيارة وزير الدفاع السعودي تؤكد إرادة البلدين في مواصلة وتعزيز العلاقات وتفعيل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها ورسم مستقبل مشرق للعلاقات على المستوى الثنائي أو الإقليمي".

وأكد الدبلوماسي الإيراني أن المنطقة بحاجة إلى التضامن والتعاون بين دولها، وخاصة السعودية وإيران.

وأضاف: "عندما نتحدث عن الأمن أو الاستقرار في المنطقة فإن هذين الأمرين لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال الجهود المشتركة لجميع دول المنطقة وأن تجلس دول المنطقة معاً وترسم المستقبل بأيديها".

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