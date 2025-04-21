الرئيس الايراني يعزي بوفاة البابا فرانسيس ويشيد بمواقفه المناهضة لجرائم الكيان الصهيوني في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بزشكيان أكد في رسالته أن من أبرز محطات حياة البابا فرانسيس ومواقفه الإنسانية كانت إدانته للأعمال المناهضة للإنسانية في العالم، وخاصة إدانته الصريحة للإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وطلبه بإنهاء قتل النساء والأطفال الأبرياء الفلسطينيين، مما سيبقي اسمه وذكراه حاضرين في ضمير كل الأحرار في العالم.

وجاء في نص رسالة رئيس الجمهورية:

"بكل أسف، أقدم تعازيّ في وفاة البابا فرانسيس، الزعيم الروحي للكاثوليك في العالم، إلى جميع المسيحيين الكاثوليك ومحبي البابا.

لقد قضى البابا فرانسيس عمره في نشر تعاليم السيد المسيح (عليه السلام)، وخاصة في مجالات السلام والعدالة والحرية، وتعزيز الحوار بين الأديان من أجل تحقيق السلام والصداقة والأمن العالمي، حيث كانت له جهود فعالة ودائمة في هذا المجال.

ومن أبرز محطات حياته ومواقفه الإنسانية إدانته للأعمال المناهضة للإنسانية، وخاصة إدانته الصريحة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة، وطلبه بإنهاء قتل النساء والأطفال الأبرياء الفلسطينيين، مما سيبقي اسمه وذكراه حاضرين في ضمير كل الأحرار في العالم.

أعبر عن تعازيّ باسم الشعب الإيراني الذي كان دائمًا رائدًا في تحقيق السلام والأمن العالمي، وأدعو الله العظيم أن يرحم روح هذا الزعيم الديني ويجعلها في رحمة واسعة وفي سلام أبدي.

مسعود بزشكيان

رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية"

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