بقائي: العدوان الامريكي على اليمن يشكل تهديدا واضحا للسلم والأمن الدوليين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "إسماعيل بقائي" بشدة استمرار الغارات الجوية غير القانونية وغير المبررة التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق مختلفة من اليمن، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة مواطنين يمنيين وتدمير منازل الأهالي وبعض البنى التحتية لهذا البلد.

وبالاشارة إلى أن العدوان العسكري الأمريكي على اليمن واستهداف البنية التحتية للبلاد يهدف إلى الانتقام من الشعب اليمني لتضامنه ونصرته مع الشعب الفلسطيني المظلوم، اعتبر بقائي بأن هذه الهجمات تعد بمثابة انتهاكات جسيمة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وحقوق الإنسان، وأكد على المسؤولية الدولية للحكومة الأمريكية عن ارتكاب هذه الأعمال الإجرامية.

وأضاف بأن الاعتداءات العسكرية المتكررة للولايات المتحدة على اليمن، والتي ترتكب بتواطؤ ومشاركة استخباراتية ولوجستية من الكيان الصهيوني، تتماشى مع المؤامرة الشريرة التي يحيكها هذا الكيان وداعموه لإسكات أي تضامن مع الشعب الفلسطيني، ولا يمكن فصلها عن المخطط الإجرامي الاستعماري لفلسطين.

كما رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ،بان الهجمات العسكرية الأمريكية ضد اليمن وانتهاك سلامة أراضيه، هي تهديدا واضحا للسلم والأمن الدوليين، ودعا إلى وضع حد لصمت وتقاعس مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.

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