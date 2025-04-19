عراقجي: المفاوضات الفنية ستبدأ الاربعاء في عمان وستعقد الجولة الثالثة السبت القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، قال عقب انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع الوفد الأمريكي في روما: لقد أجرينا اليوم حوالي 4 ساعات من المفاوضات. استكمالاً للاجتماع السابق، كان الاجتماع هذه المرة جيداً ومتطلعاً إلى المستقبل.

وأضاف: تمكنا من التوصل إلى تفاهم أفضل بشأن عدد من الأهداف. وتم الاتفاق على استمرار المفاوضات والانتقال إلى المرحلة التالية. لكي تتمكن اجتماعات الخبراء من البدء.

وأعلن انه ستنطلق يوم الأربعاء المقبل في سلطنة عمان محادثات فنية على مستوى الخبراء، وسوف نلتقي مرة أخرى يوم السبت القادم في عمان.

وقال إن "المفاوضات جرت في أجواء بناءة وهي تتقدم إلى الأمام".

وحول بعض التكهنات بشأن المحادثات غير المباشرة، أضاف عراقجي: "التكهنات والتفسيرات والتحليلات، سواء كانت شخصية أو لأهداف مختلفة، كانت موجودة دائما في كل مفاوضات، وقد شهدنا ذلك مرات عديدة". لا أؤكد أيًا من هذه التكهنات. ما يحدث خلف طاولة المفاوضات هو أمر طبيعي بالنسبة لطاولة المفاوضات، وعندما تصل المفاوضات إلى خاتمتها فإن النتائج سوف تظهر نفسها.

وأكد رئيس السلك الدبلوماسي: "لا ينبغي للجمهور ووسائل الإعلام أن يولون اهتماما كبيرا لهذه التكهنات". دعونا نتحرك على طول الطريق المعقول للوصول إلى النتيجة.

وأشار إلى أنه "كما قال قائد الثورة، هذه إحدى مهام وزارة الخارجية، ويتم تنفيذها بهدوء، ولا نرى أي حاجة لإثارة التوتر أو التحريض". نحن نقوم بعملنا بهدوء وبعناية.

وقال وزير الخارجية: "كما قال قائد الثورة، ليس هناك ما يدعو إلى الكثير من التفاؤل ولا إلى الكثير من التشاؤم". علينا أن نسير بهدوء في طريق معتدل ومعقول.

وأشار عراقجي إلى أنه "آمل أن نكون في الأسبوع المقبل، بعد الاجتماعات الفنية، في وضع أفضل للحكم على إمكانية التوصل إلى اتفاق". مازلنا نتصرف بحذر.