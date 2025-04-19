عراقجي: من المبكر دخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي، قال: نحن لم نصل بعد إلى وضعية تتطلب وجود الوكالة؛ ولا يزال من المبكر أن تدخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المفاوضات.

وأضاف: خلال هذه الزيارة، جاء السيد غروسي إلى روما بمبادرة منه للقاء المسؤولين الإيطاليين، ويبدو أنه التقى أيضًا مع ستيف ويتكوف. ومن الإيجابي أن يتم اطلاعه على عملية التفاوض، وقد التقيت به أيضاً في طهران، وربما لو لم يكن ذلك اللقاء في طهران لكنت التقيت به في روما.

وأسكد عراقجي انه ستكون الوكالة جزءًا من هذه العملية وستلعب دورًا مهمًا، واضاف: إن وجوده مفيد، ولكن ليس بعد في المفاوضات، لأننا لم نصل بعد إلى المرحلة التي نحتاج فيها إلى ذلك.