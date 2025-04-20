مجلس الشورى الاسلامي يصادق على مشروع اتفاقية التعاون بين إيران والبرتغال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وافق نواب مجلس الشورى الإسلامي في جلسة علنية اليوم الأحد على الإطار العام لمشروع اتفاقية التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية البرتغال في مجالات اللغة والتعليم والثقافة والرياضة والشباب والسياحة والإعلام بأغلبية 223 صوتا مقابل 5 أصوات معارضة و4 أصوات امتناع عن التصويت من أصل 249 نائبا.

وقال أحمد راستينه، المتحدث باسم اللجنة الثقافية البرلمانية، أثناء قراءته تقرير اللجنة: "تُعدّ الدبلوماسية اليوم من أهمّ القدرات في تطوير الدبلوماسية الثقافية، واللغة، والتعليم، والسياحة، والرياضة. ففي هذه المجالات، ثمة قدرات فريدة بين الأمم لتبادل الثقافات".

وأضاف: "إيران تمتلك حضارة غنية في المجالين الإيراني والإسلامي، وأن دمج هاتين الحضارتين يخلق إمكانات فريدة لبلدنا".

وأكد المتحدث باسم اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الإسلامي أن الأعداء اليوم يسعون إلى إثارة الخوف من إيران والإسلاموفوبيا، وقال: "إن زيادة هذه المشاريع والاتفاقيات يمكن أن تكون فعالة في تطوير علاقاتنا مع الدول الأخرى وكشف القدرة الحضارية الإيرانية للعالم".

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