وزير الخارجية الايراني يبحث مع نظيرة الكويتي تطوير العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، التقى نظيره الكويتي، أحمد ناصر الحمد الصباح، على هامش اجتماع منظمة التعاون الاسلامي في إسلام أباد.

وتأكيدا على تطوير العلاقات بين البلدين ومحاولة إزالة الحواجز القنصلية وتسهيل تنقل مواطني البلدين، أعلن وزير الخارجية الايراني استعداد طهران لعقد لجنة مشتركة ولجان قنصلية ولجان حدودية.

واعتبر عبداللهيان أن العلاقات بين البلدين تقوم على أساس الأخوة والجوار، ونقل تحيات الرئيس الايراني، حجة الاسلام ابراهيم رئيسي، إلى أمير الكويت.

كما نقل وزير الخارجية الكويتي تحيات أمير الكويت إلى قائد الثورة والرئيس الإيراني، وأعلن أن اللجان القنصلية ولجان الحدود في البلدين ستنعقد قريبا.

وعقب بحثهم للتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية، دعا وزير الخارجية الكويتي نظيره الايراني إلى زيارة الكويت خلال الاجتماع./انتهى/