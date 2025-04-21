فضيحة جديدة في وزارة الدفاع الأمريكية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن تقرير "نيويورك تايمز" أن مصادر مطلعة أكدت أن "هيغسيت" قام في تاريخ 15 مارس بنشر برامج طيران طائرات F/A18 للهجوم على مواقع أنصار الله في اليمن على مجموعة محادثة بإسم "دفاع/ تيم هادل"، تضم زوجته وأخاه ومحاميه الشخصي.

وجاء في التقرير أن وزير الدفاع الأمريكي لم يكتفِ بمشاركة معلوماتٍ حساسة مع أشخاص لايملكون حق الاطلاع عليها ، بل استخدم هاتفه الشخصي في ذلك، الأمر الذي يعتبره خبراء أمنيون نقض فاحش للبروتوكولات الأمنية.

يذكر أن هذا التسريب جاء بعد فضيحة سابقة، حيث قام "هيغسيت" بمشاركة معلومات عسكرية حساسة عن العدوان على اليمن على مجموعة محادثة على تطبيق "سيغنال" وأضاف بالخطأ "جفري غلدبرغ"، رئيس تحرير صحيفة "أتلانتيك" للمجموعة.

وأضافت نيويورك تايمز في تقريرها أن هذه التسريبات تضع إدارة "هيغسيت" في تحدٍ واضح، وتثير التساؤلات حول مدى أهليته لمنصب وزير الدفاع.

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