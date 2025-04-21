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٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:١٨ ص

وزير الخارجية الايراني يناقش مع نظيره الباكستاني اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

وزير الخارجية الايراني يناقش مع نظيره الباكستاني اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

أجرى وزير الخارجية الباكستاني، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، لبحث العلاقات الثنائية، وقضية أفغانستان، والتطورات الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي مساء الأحد لمناقشة العلاقات الثنائية وقضية أفغانستان والتطورات الإقليمية والدولية.

وأكد وزيرا خارجية إيران وباكستان، خلال استعراضهما آخر مستجدات العلاقات الثنائية، على استمرار المشاورات على المستويات العليا لتوسيع العلاقات بين البلدين الجارين الإسلاميين.

كما أطلع وزير خارجية بلادنا نظيره الباكستاني على التطورات المتعلقة بالمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1956883

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