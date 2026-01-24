عراقجي يثني على الموقف المبدئي لباكستان في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تبادل وزير الخارجية عباس عراقجي ونظيره الباكستاني محمد اسحاق دار في اتصال هاتفي اليوم السبت وجهات النظر بشان آخر مستجدات التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والدولية.

واثنى الوزير عراقجي في المكالمة الهاتفية على موقف باكستان المبدئي في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان معربا عن ارتياحه لاخفاق المحاولات الرامية لبناء اجماع من قبل بعض الدول الغربية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

اما نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد اسحاق دار، فاشار الى التطورات الاخيرة وشدد على اهمية التقيد بالتوجهات المبدئية والقائمة على التعامل البناء وتعزيز التعاون في المجالات الثنائية والدولية.

واستعرض الطرفان كذلك مروحة من التطورات الاقليمية والقضايا ذات الصلة بالتعاون الدبلوماسي وشددا على اهمية استمرار التواصل والتنسيق المستمر والمشاورات الاستراتيجية على كافة الصعد.