مدير الحوزات العلمية يعزي في وفاة البابا فرانسيس

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء في نص الرسالة: "بكل تأثر وحزن، تلقينا خبر وفاة البابا فرانسيس، زعيم الكنيسة الكاثوليكية. نتقدم بأحر التعازي إلى السلطات المحترمة في الفاتيكان وإلى جميع أتباع الديانة المسيحية".

وأضاف: "كان البابا فرانسيس شخصية بارزة ومؤثرة في مجال الحوار بين الأديان وتعزيز السلام والتعايش بين الأمم. لقد بذل جهودًا قيمة لتعزيز العلاقات بين الأديان السماوية، وخاصة بين الإسلام والمسيحية، ونشر القيم الروحية والأخلاقية، ودعوة إلى العدالة ونبذ الظلم في العالم".

وختم بالقول: "نسأل الله تعالى أن يمنح روحه السلام واللطف الإلهي، ونتمنى لمجتمع المسيحيين الكاثوليك الصبر والسلوان".

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