المساعد الخاص للرئيس الايراني يهنئ بابا الفاتيكان الجديد

أبرق المساعد الخاص لرئيس الجمهورية الاسلامية، رئيس المجلس الوطني لشؤون الاقوام والاديان والمذاهب "حجة الإسلام سيد محمود علوي"، بالتهنئة إلى بابا الفاتيكان المنتخب حديثا "ليون الرابع عشر"، على تسنمه منصب زعامة الطائفة الكاثوليكية في العالم، مؤكدا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مازالت تسعى الى ترسيخ العدل والسلام والهدوء، ولتعزيز العلاقات الودية والمحترمة مع الفاتيكان.

وكتب حجة الاسلام علوي الى بابا الفاتيكان الجديد : إن هذا الحدث المهم ليس مجرد نقطة تحول بالنسبة للملايين من أتباع الديانية الكاثوليكية في أنحاء العالم، بل يذكرنا من جديد بأهمية القيادة الروحية في عالمنا اليوم ودور الشريعة الالهية في نشر السلام والعدل والتعايش.

وجاء في رسالة رئيس مجلس شؤون الأقوام والأديان والمذاهب : في هذا العالم الذي يحتاج اليوم إلى الحوار والتضامن والوحدة الروحية أكثر من قبل، آمل أن تكون فترة زعامة سماحتكم منطلقا لتعزيز التواصل بين الأديان الإبراهيمية والسماوية، والارتقاء بالكرامة الإنسانية، وتعزيز المبادئ الأخلاقية المشتركة.

كما أكد علوي، بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما كانت مهد سلام تعايش بين الأقوام والأديان والمذاهب المختلفة، مضيفا : إن إيران مازالت تسعى لترسيخ العدل والسلام والهدوء مع الحفاظ على الكرامة الإنسانية وهذا النهج كان دوما على أولويات هذه الأرض الحضارية.